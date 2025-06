Conférence Histoire et mémoire Mairie du 11e arrondissement PARIS 23 juin 2025

Conférence Histoire et Mémoire

De 18h à 21h

Cette conférence, animée par Michel Puzelat, président de l’association Histoire et Mémoire du 11e arrondissement, propose une plongée sensible et documentée dans les grandes étapes de l’histoire sociale, politique et populaire du quartier.

À travers des témoignages, des anecdotes et des récits d’époque, vous découvrirez comment le 11e a été traversé par les luttes ouvrières, les mouvements citoyens, les solidarités de quartier et les grandes figures locales. Une manière de faire revivre les mémoires collectives du territoire… et de réfléchir ensemble à la place qu’occupe l’Histoire dans nos vies quotidiennes.

Lieu

La conférence aura lieu dans la Salle des Mariages de la mairie, de 18h à 21h.

Elle est gratuite et ouverte à toutes et tous, sans inscription.

Le lundi 23 juin 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Passionné·e d’histoire locale ? Venez écouter Michel Puzelat, figure de la transmission mémorielle du 11e arrondissement, pour une conférence riche en anecdotes, en engagements et en récits de terrain.