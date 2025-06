Spectacle jeune public avec « Tito » Mairie du 11e arrondissement PARIS 12 juillet 2025

La Compagnie Demi-Lune est née du désir de collaboration entre les acteurs et metteurs en scène Olivia Lucidarme et Sasha Paula. Ils se sont découvert les mêmes aspirations et proposent des spectacles ludiques et ambitieux pour toute la famille, comme Tito, créé en 2023, pièce de théâtre qui s’articule autour de l’importance de l’expérience de nature sauvage pour les enfants.

Le samedi 12 juillet 2025

de 17h00 à 17h45

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Découvrez le spectacle « Tito », spectacle jeune public à partir de 5 ans, voyage onirique pour toute la famille par la compagnie Demi-Lune.