Spectacle – Le timide et la petite reine Mairie du 11e arrondissement PARIS 15 juillet 2025

Résumé



A 15 ans, Cyril est un garçon réservé et timide. Son père lui offre une bicyclette et c’est la révélation. Il remporte des courses, intègre l’antichambre de l’une des plus prestigieuses équipes de l’hexagone, mais sa timidité l’empêche de réaliser son rêve. Il se reconverti dans la mobilité douce et milite pour l’éco-mobilité. Sa rencontre avec un metteur en scène va lui faire découvrir un nouveau moyen d’expression : le théâtre, les mots, la scène.

Cyril Fragniere nous livre un spectacle autobiographique à la fois drôle et sensible. Il retrace sur scène son parcours, incarnant tous les personnages qu’il a croisé sur sa route, avec sa petite reine et un musicien. C’est un spectacle sur le décloisonnement, le dépassement de soi et l’écologie, questionnant avec humour notre rapport à la bicyclette, qui a participé aux évolutions sociales de la fin du 19è siècles à nos jours, et devient un élément incontournable de la transition écologique…

À propos de l’auteur



Ancien coureur cycliste de haut niveau, Cyril Fragniere est un comédien et auteur Franco-Suisse. Il se forme au Conservatoire de Grenoble. Il travaille au théatre avec Mohamed El Katib, Pierre Vial, René Loyon, Denis Guénoun, Hedi Tillette de Clermont- Tonnerre en France. En Suisse, il travaille avec Simone Audemars. Le Timide et la petite reine est son deuxième spectacle.

Le dimanche 31 août 2025

de 17h00 à 19h00

Le mardi 15 juillet 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Cyril Fragnière, ancien coureur cycliste devenu comédien, vous propose un seul en scène autour du vélo !