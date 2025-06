Le Forum de la Petite Enfance du 11e – Mairie du 11e arrondissement PARIS 18 juin 2025

Rencontre avec des professionnel.les de la petite enfance

De 15h à 19h30

Les différents modes d’accueil dans le 11e

Rencontrez

les différents partenaires de l’arrondissement pour

les accueils en mode collectif ou individuel, municipal ou associatif.

Vous

pourrez également vous informer sur les assistantes maternelles.

Toutes les questions relatives à la parentalité

Pour

répondre à toutes vos questions sur l’ensemble des façons d’être et de vivre le

fait d’être parent, différents acteurs locaux seront présents et se tiendront à

votre disposition pour vous

conseiller : les équipes de la Direction des Familles et de la Petite Enfance

(DFPE), la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), les centres de la Protection

Maternelle et infantile (PMI), la Maison de la Vie associative et citoyenne

(MVAC), l’École des Parents d’Île-de-France, les centres sociaux du 11e (Le

Picoulet et Solidarité Roquette), la Maison des familles et des cultures OPEJ,

STOPVEO, la CNIL, les bibliothèques du 11e…

Le Relais

Informations Familles (RIF) sera présent pour vous

accueillir et orienter durant cette rencontre. Il pourra également vous

informer sur les modalités d’inscription en crèche municipal.

Les activités pour les tout-petits et toute la famille

Le personnel de la Médiathèque Violette Leduc, de la

bibliothèque Parmentier, des centres sociaux du 11e et de

la Ludothèque Nautitude, vous feront

découvrir les activités pour tout-petits proposées dans l’arrondissement.

Le Petit Bus

Un

relais petite enfance itinérantà

la rencontre des auxiliaires parentales et des assistantes maternelles.

Géré

par l’association ABC

Puériculture, le Petit Bus accueille les professionnelles de

la garde à domicile avec les enfants dont elles s’occupent.

Le

petit bus est un espace de socialisation, d’éveil et favorise les échanges sur

les pratiques professionnelles.

Entièrement

aménagé en espace de jeux, il stationnera à partir de 15h00 sur le parvis de la

mairie.

Ateliers parents

Différents ateliers vont être mis en place. Attention, ils sont sur inscription auprès de ddct-ma11-dgs-courrier@paris.fr – Merci d’indiquer le

choix de l’atelier ainsi que la session.

Initiation aux gestes qui sauvent sur les enfants et les tout-petits

Par

la Protection Civile Paris Seine – Antenne de Paris 11

3 sessions : 15h15-16h15 // 16h30-17h30 // 17h45-18h45

Attention places limitées !

Durée : 1h

Yoga parents/enfants



Par

l’association Yoga Vision

2

sessions :

16h00-16h30 et 17h00-17h30

Durée :

30 minutes

Ludothèque Nautilude

Un

espace de jeu, la ludothèque Nautilude, accueillera les petits pour vivre des

expérimentations ludiques.

Atelier lectures

Interventions et

lectures par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et les bibliothèques

du 11e, Médiathèque Violette Leduc, et

bibliothèque Toni Morrison.

Exposition photos

Par

la Circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance.

Parce que

le contact avec la nature favorise le développement et le bien-être des

enfants, plusieurs établissements d’accueil intègrent cette dimension au cœur

de leurs projets pédagogiques. Vous pourrez voir des photos qui illustrent ce

projet pour les enfants et les familles, et l’engagement des professionnelles

qui les accompagnent.

Présentation d’une sélection d’ouvrages

de littérature enfantine pour la promotion de l’égalité entre les filles

et les garçons

Par

la Circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance.

L’identification

des enfants aux personnages de la littérature enfantine est forte dès le plus

jeune âge. Il est important de proposer des modèles différents aux enfants pour

ne pas les enfermer dans des rôles, des représentations stéréotypées et

contraindre leur imagination.

Concert

Petit

moment musical proposé par le Conservatoire Charles Munch

Premier cycle de piano de la classe de Natalia Valentin.

18h, en salle des fêtes

Le mercredi 18 juin 2025

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-18T18:00:00+02:00

2025-06-18T16:00:00+02:00_2025-06-18T20:00:00+02:00

fin : 2025-06-18T22:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Vous êtes parents ? Vous êtes de futurs parents ? Ne manquez pas le Forum de la petite enfance organisé mercredi 18 juin à partir de 15h à la Mairie du 11e. Conseils aux parents, animations, informations sur les modes d’accueil sont au programme.