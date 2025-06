Fête de la Musique et Forum Jeunesse : un 21 juin en folie ! Mairie du 11e arrondissement PARIS 21 juin 2025

Avis aux mélomanes ! La fête de la Musique va résonner à la Mairie du 11e

ce samedi 21 juin de 16h à 23h ! Ce sera également l’occasion pour les

jeunes de l’arrondissement de découvrir les différentes activités et

sorties attendues cet été au cours d’un forum qui leur sera entièrement

dédié et à retrouver dans la cour intérieure. Un événement organisé en

collaboration avec le centre Paris Anim’ Victor Gelez, la Manufacture

Chanson, Espace Paris Jeunes Belleville, Le Carillon, le Centre Paris

Anim’ Mercoeur, la MPAA Bréguet et le conservatoire Charles Munch. Attention, cet événement est susceptible d’être annulé en cas d’intempéries.

Voici le programme des réjouissances musicales qui vous attendent :

Fête de la Musique

Programme Fête de la Musique 2025 – Mairie du 11e 451 ko

Forum de la jeunesse

Retrouvez sur le parvis de la Mairie, dès 16h plusieurs stands

d’informations et animations ludiques : culture, emploi, mise en valeur

des jeunes, pôle infos jeunes, santé, vacances/loisirs, ainsi que toutes

les activités estivales pour les jeunes dans le 11e.

Une buvette

solidaire, tenue par les structures jeunesse de l’arrondissement et le Palais de la Femme.

Jeu de piste

Participez à un grand jeu de piste historique entre 16h et 18h organisé par la ludothèque Au temps du jeu.

Le samedi 21 juin 2025

de 16h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T19:00:00+02:00

2025-06-21T17:00:00+02:00_2025-06-22T00:00:00+02:00

fin : 2025-06-22T02:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Deux événements festifs en un en ce samedi 21 juin. Dès 16h, profitez en Mairie du 11e, sur son parvis, sa salle des fêtes et sa cour intérieure, de la nouvelle édition de la Fête de la Musique et du Forum Jeunesse. En voici le programme.