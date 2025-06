Festival TELILT « Une journée au Sahara » Mairie du 11e arrondissement PARIS 5 juillet 2025

L’association Telilt a pour objet de faire connaître les traditions et la culture touarègue,

de soutenir le développement de projets locaux et de favoriser les

échanges, en particulier par l’organisation d’événements tels que

des concerts, expositions, conférences, ainsi que tout autre moyen permettant

d’atteindre cet objectif. Participez donc à ce festival, fête avec thé touareg, buffet, couscous méchoui et de nombreuses animations dont un grand concert de musique touarègue !

Le samedi 05 juillet 2025

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-05T18:00:00+02:00

2025-07-05T16:00:00+02:00_2025-07-05T23:00:00+02:00

fin : 2025-07-06T01:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Venez découvrir la culture touarègue autour de ce moment festif et convivial !