Donnez votre sang ! Mairie du 11e arrondissement PARIS 10 juillet 2025

Le

saviez-vous ? Près d’un million de patients bénéficient chaque année de dons de

sang : ils sont indispensables au traitement des maladies graves et chroniques,

mais aussi aux jeunes mamans qui ont perdu beaucoup de sang en accouchant…

Si vous avez

entre 18 et 70 ans et pesez au moins 50 kg, vous pouvez vous aussi devenir

donneur. Un moyen concret de s’engager et de sauver des vies !

Le jeudi 10 juillet 2025

de 11h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

La Mairie du 11e et l’Établissement Français du Sang organisent une collecte le 10 juillet. Venez donner votre sang et sauvez des vies !