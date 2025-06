Soirée dansante avec Shake that Swing Mairie du 11e arrondissement PARIS 8 juillet 2025

Chaque fois que l’association Shake that Swing vient sur le parvis, dans la cour intérieure ou dans la salle des fêtes de la Mairie du 11e, c’est un plébiscite ! Venez danser et vous amuser en leur compagnie et vous initier aux danses swing avant de participer à un grand bal !

Le mardi 08 juillet 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

L’association Shake that Swing vous proposera de vous initier aux danses swing, puis de participer à un grand bal avec tous les participants !