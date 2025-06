Des jeux pour les enfants avec Ludomouv Mairie du 11e arrondissement PARIS 15 juillet 2025

Les ludothèques de Paris mettent à disposition des jeux et des espaces de jeux destinés aux personnes de tous âges. Elles constituent des lieux privilégiés où parents et enfants peuvent partager des moments de détente et de jeux. Ludomouv’, ludothèque ambulante, va permettre aux enfants de s’amuser cet été sur le parvis de la Mairie du 11e !

Du mardi 15 juillet 2025 au samedi 19 juillet 2025 :

samedi

de 14h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-15T19:00:00+02:00

2025-07-15T17:00:00+02:00_2025-07-15T21:00:00+02:00;2025-07-16T17:00:00+02:00_2025-07-16T21:00:00+02:00;2025-07-17T17:00:00+02:00_2025-07-17T21:00:00+02:00;2025-07-18T17:00:00+02:00_2025-07-18T21:00:00+02:00;2025-07-19T15:00:00+02:00_2025-07-19T19:00:00+02:00

fin : 2025-07-19T21:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

La Ludomouv va proposer aux enfants toute une série d’animations et de jeux pour égayer les après-midis !