Une carte blanche pour le mois des Fiertés dans le 11e ! – Mairie du 11e arrondissement PARIS 14 juin 2025

Cet

évènement associatif a pour vocation de sensibiliser les habitants et

familles du 11e aux questions LGBTQIA+, en faisant appel à des associations et collectifs

œuvrant sur ces thématiques. C’est aussi l’occasion de rappeler une nouvelle

fois l’engagement de la Municipalité en faveur de la lutte contre les

discriminations et les LGBTIphobies.

Le principe de cette carte blanche est

donc de proposer aux habitants des animations festives, familiales et ouvertes au plus grand nombre, tels que des stands de

sensibilisation, des espaces dédiés aux familles et aux enfants, des animations

sportives, des prestations

artistiques…

Matin

Cour intérieure

Association des parents et futurs parents Gays et Lesbiens APGL (10h30 – 12h)

Coin lecture pour enfants.

Slayte Skateboarding (10h30 – 12h)

Atelier argile autodurcissante.

Violette & Co (10h30 – 12h)

Atelier Droits humains dans le monde.



Collectif Famille·s (10h30 – 12h)

Atelier «Construis des familles», un atelier à partager avec votre/vos enfant(s)



Galipettes (11h – 12h)

Découverte et démonstration d’acroyoga.

Pause déjeuner

Banquet

partagé (12h15 – 13h45)

Cour

intérieure de la Mairie du 11eLes participants

à la journée (habitants et associations) peuvent apporter des plats et boissons

à partager.

Après-midi

Buvette

Solidaire (14h – 22h)

Parvis de la Mairie

du 11e, puis Cour intérieure de la Mairie du 11e – 12

place Léon Blum/Métro Voltaire.

Parvis

Les Dramagouines (12h – 19h)

Marché de créateur.ices

LESBO PRIDE MARKET.

Slayte Skateboarding (14h – 17h)

Initiation au skateboard pour petits et grands.



SitéBad (15h – 18h)

Initiation au badminton.

Cour intérieure

Galipettes (14h – 16h)

Démonstration de gymnastique rythmique, acroyoga et découverte ruban/massue.

Dessin Queer Paris (14h30 – 18h)

Dessins et échanges autour de l’illustration queer.

Rainbow Evidanse (15h – 15h30 / 18h15 – 18h45)

Démonstrations et initiations à la danse.



Association des parents et futurs parents Gays et Lesbiens – APGL (15h30 – 17h)

Coin lecture pour enfants.



Violette & Co (15h – 15h30)

Lecture à voix haute du prochain livre de Chloé Vivarès, Moumour 1er.

Violette & Co (16h – 16h30)

Lecture à voix haute avec Carine Bahanag, autrice et lauréate du Grand Prix français LGBT de la Ville de Paris (2025).

Cirque Fier.e.s (16h – 16h30)

Extraits du spectacle Métacorps.

Choeur Equivox (19h – 19h45)

Concert.

Shake That Swing (19h45 – 20h30 (initiation) + 20h30 – 21h15 (danse libre))

Initiation danse swing puis DJ Set.

Cette année, les structures

présentes seront les suivantes :

– Association des parents et futurs parents Gays et Lesbiens – APGL

– Choeur Equivox

– Cirque Fier.e.s

– Collectif famille·s

– Dessin Queer Paris

– Galipettes

– Les Dramagouines

– Le Refuge

– Rainbow Evidanse

– Shake That Swing

– SitéBad

– Slayte Skateboarding

– SOS homophobie

– Violette & Co

Le samedi 14 juin 2025

de 10h30 à 23h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

