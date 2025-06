Les Psys nomades – « Comment ça va… vraiment ? » Mairie du 11e arrondissement PARIS 23 juin 2025

Les Psys Nomades proposent un accompagnement thérapeutique en extérieur, là où les personnes se trouvent, pour rendre l’accès au soutien psychologique plus direct, plus humain, et sans barrière. Leur approche repose sur l’écoute active, la médiation, la création de lien, dans un cadre apaisant et respectueux. Ces temps sont ouverts à toutes et à tous, sans inscription.

Ils seront présents à trois reprises sur le parvis de la mairie du 11e avec des formats adaptés à chaque moment :

« Comment ça va… vraiment ? »

Lundi 23 juin de 14h30 à 16h30

Un espace d’écoute libre pour dire ce que vous ressentez, déposer ce qui pèse, être entendu·e sans jugement. Les Psys Nomades seront là pour vous accueillir avec bienveillance, dans une atmosphère calme et respectueuse.

Ateliers bien-être, no stress

Vendredi 27 juin de 14h à 17h

Venez souffler, bouger, respirer ! Au programme : des ateliers accessibles à toutes et tous pour relâcher les tensions du quotidien. Respiration, mouvements doux, expression créative… tout est pensé pour retrouver un peu de légèreté.

Rencontrons-nous – Écoute mutuelle

Mercredi 16 juillet de 14h à 17h

Un temps pour se rencontrer autrement : écouter, s’écouter, créer du lien à travers la parole partagée et l’attention portée à l’autre. Une invitation à expérimenter une écoute sensible et réciproque, à hauteur d’humain.

Lieu

Tous ces rendez-vous auront lieu sur le parvis de la mairie. L’accès est gratuit, sans rendez-vous, et ouvert à toutes et tous.

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Vous avez besoin de parler, de souffler ou simplement de trouver un espace d’écoute bienveillant ? Les Psys Nomades vous accueillent pour un moment d’échange, de lien et de soutien, ici et maintenant.