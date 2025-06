Projection cinéma et handicap avec Retours d’images – Mairie du 11e arrondissement PARIS 2 juillet 2025

Programme des films projetés :

Le garçon qui voulait être un lion de Alois Di Leo (Fiction, 2010, Royaume-Uni, durée : 9 minutes)

Max est un garçon sourd de 7 ans. En visite dans un zoo avec son école, il voit un lion pour la première fois. Un sentiment commence à naître, qui va changer sa vie à jamais.

Cul de bouteille de Jean-Claude Rozec (Fiction, 2010, France ; durée : 9 minutes)

Un petit garçon très myope préfère voir le monde sans ses lunettes. Une fable sur la différence.

The Present de Jacob Frey (Fiction, 2014, Allemagne ; durée : 4 minutes)

Un jour, une mère décide d’avoir une petite surprise pour son fils, ce qui rend difficile pour lui de se concentrer sur son jeu vidéo.

Ortho! de Nathalie Sartiaux (Documentaire, 2015, Belgique ; durée : 21 minutes)

Qu’ y a-t-il au fond de ce trou obscur, qu’une larme d’enfant a creuser dans la feuille de papier ? Quels sont ces hiéroglyphes étranges écrits sur ce tableau ? Pas facile d’être un écolier quand les lettres et les mots se mélangent ! Pas facile de faire reconnaître sa différence… Par dessous tout, il y a ces évaluations ! En dessous de cinquante, tu passes pas ! Alors il faut s’accrocher pour rester dans la course.

Ce programme sera animé par deux intervenants : Anna Marmiesse, réalisatrice, et Alexis Robin, collaborateur aveugle à l’audiodescription et ingénieur du son. Tous deux inviteront les spectateurs, et notamment les plus jeunes, à se pencher sur les questions de son et d’image, et aussi à échanger sur les sujets liés au handicap.

Le mercredi 02 juillet 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

Dans le cadre du Mois parisien du Handicap, « Retour d’images » vous invite à un ciné-débat, le mercredi 2 juillet à 14h, dans la salle des fêtes de la Mairie du 11e. Une séance unique avec la projection de 4 courts-métrages d’animation en versions adaptées et un échange avec deux intervenants.