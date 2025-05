LOU PARISOT / Fantawatt – Mairie du 15ème PARIS, 7 juin 2025, PARIS.

Installation Vidéo

Fantawatt est un parcours scénique in situ qui introduit en ville des sculptures constituées de faïence et d’électronique. Furtives, elles sont accrochées sur des candélabres parisiens et réagissent aux mouvements des mains avec des messages, lumières, vapeurs et sons. Elles produisent des mini-attractions explorant des données invisibles de la ville, liées à l’énergie électrique et électromagnétique. Le projet s’accompagne d’une vidéo créée avec l’IA, qui fusionne l’imaginaire énergétique parisien de 1900 et 2025.

Lou Parisot est une artiste plasticienne dont la pratique s’articule autour de dispositifs-sculpturaux et d’enquêtes in situ. Née en 1994 à Saint-Dié-des-Vosges, elle vit et travaille à Paris.

Avec le soutient de ENSCI – Les Ateliers Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Mairie du 15ème 31 rue Peclet 75015 PARIS

Métro -> 12 : Vaugirard (Paris) (257m)

Bus -> 39708088 : Mairie du 15ème / Péclet / Square Saint-Lambert (Paris) (89m)

Vélib -> Mairie du 15ème (94.56m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.louparisot.com/

Sculptures déclenchant des phénomènes électro-fantasmatiques.