NINA RYBAROVA ET TOMAS RYBAR / Criss Cross – Mairie du 16e arrondissement PARIS, 7 juin 2025, PARIS.

Vidéo

Criss Cross est une courte histoire au point de croix sur l’amitié et la trahison entre un oiseau, un bébé chèvre et un renard inspirée d’un proverbe « C’est dans le besoin que l’on reconnaît ses amis ». Un bébé chèvre aide un oiseau blessé et ils deviennent amis. Alors qu’ils se promènent dans la forêt, ils vivent ensemble diverses aventures et s’amusent. Soudain, la chèvre se retrouve seule et blessée. Entre colère et tristesse, il y a une autre tentative de construire une amitié, cette fois entre la chèvre et un renard. Au cours du jeu, le bébé chèvre se retrouve coincé ; et c’est alors que la véritable amitié est mise à l’épreuve.

Nina Rybárová travaille dans la sphère artistique et culturelle dans les domaines de la dramaturgie, de l’écriture, du marketing, des relations publiques et de la rédaction. Criss Cross est son premier film. Tomáš Rybár est à la fois illustrateur, VJ, graphiste et directeur artistique.

Avec le commissariat de Zuzana Pacáková

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Mairie du 16e arrondissement 71, avenue Henri Martin 75016 PARIS

Une histoire au point de croix sur l’amitié, proposé par l’Institut slovaque.