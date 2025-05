OPLINEPRIZE, DREAMING : REVER – Mairie du 17e arrondissement Paris, 7 juin 2025, Paris.

Prix

Depuis 17 ans, OPLINEPRIZE est un prix numérique international d’art contemporain reconnu d’utilité publique. Il vise à démocratiser l’accès à l’art, créer des liens entre artistes émergents et confirmés. Il favorise l’interaction entre art, numérique et intelligence artificielle. Plus qu’un prix, c’est une communauté où le public est amené à voter pour l’artiste de leur choix. Avec plus de 200 artistes présentés par autant de curateurs, OPLINEPRIZE soutient l’innovation artistique à travers des expositions et collaborations culturelles d’envergure. Yann ARTHUS-BERTRAND est l’invité d’honneur et 14 artistes sont nominés.

En partenariat avec : Fondation Goodplanet, Mairie du 17ᵉ, Nuit Blanche

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Mairie du 17e arrondissement 16-20, rue des Batignolles 75017 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

