Soirée de sensibilisation aux inondations : tous préparés, tous protégés dans le 17e – Mairie du 17e arrondissement Paris, 14 mai 2025, Paris.

Cette rencontre vise à mieux informer les habitants sur les bons réflexes à adopter en cas d’inondation et à renforcer collectivement notre capacité à faire face à ce type d’événement.

Un rendez-vous citoyen pour mieux anticiper les risques

À travers des ateliers interactifs, des débats participatifs et une formation sur les gestes à adopter, cette soirée permettra à chacun de mieux comprendre les enjeux liés aux inondations, d’identifier les zones à risque dans notre arrondissement, et de savoir comment protéger sa famille, ses biens et son environnement en cas de crue majeure. Organisée sous le slogan « Tous préparés, tous protégés », cette rencontre se veut pédagogique, accessible et utile à tous, quels que soient l’âge ou le niveau de connaissance du sujet.

Le mercredi 14 mai 2025

de 18h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Mairie du 17e arrondissement 16-20, rue des Batignolles 75017 Paris

À la suite du drame survenu à Valence, en Espagne, où des inondations ont causé la mort de plus de 230 personnes, la Mairie du 17e organise une soirée de sensibilisation ouverte à toutes et à tous, le mercredi 14 mai 2025 à 18h30.