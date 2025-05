Grand Bal de Musique Ensemble – Mairie du 20e Paris, 29 juin 2025, Paris.

Le programme

⁕ Le Rebelote Klezmer dirigé par Charles Rappoport

Un orchestre qui met à l’honneur la musique traditionnelle de l’Europe de l’Est et la musique yiddish. Il participe régulièrement à l’animation du quartier.

⁕ L’orchestre Blague à Part dirigé par Sylvie Fréchou

Un ensemble de musique traditionnelle habitué à animer de nombreux bals tout au long de l’année. Avec eux, c’est sûr, vous allez danser !

Première partie

⁕ Les Orchestres en Mouvements dirigés par Thierry Chevallier, Guillaume Demougeot et Alice Groboillot.

Les enfants mêlent la musique et la danse en ajoutant des éléments chorégraphiques à leur pratique instrumentale. Un spectacle complet à venir découvrir en famille.

Entrée libre

RDV à partir de 15h30 à la Mairie du 20e (salle des fêtes), 6 place Gambetta, Paris 20e

Musique Ensemble 20e est une école associative de musique et un centre de pratique amateur située dans le 20e arrondissement depuis 2000. L’association propose des cours d’instruments et des ateliers d’orchestre pour enfants, adolescents et adultes. Aujourd’hui, plus de 500 personnes suivent des cours ou ateliers à Musique Ensemble 20e. L’école organise de nombreux concerts et événements festifs dans l’arrondissement, fête de quartier, maison de retraite, médiathèque… Les orchestres de pratique amateur sont de formidables lieux de lien social multi générationnels. Les jeunes sont invités à jouer en orchestre dès le début de l’apprentissage de la musique.

Le dimanche 29 juin 2025

de 15h30 à 18h00

gratuit

Tout public.

Mairie du 20e 6 place Gambetta 75020 Salles des fêtesParis

Un évènement joyeux, dansant, musical et gratuit, avec les orchestres amateurs de musique traditionnelle et klezmer de Musique Ensemble. Une première partie sera assurée par les orchestres des enfants.