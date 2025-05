Exposition : ateliers arts plastiques – Mairie du 5e arrondissement PARIS, 21 mai 2025, PARIS.

Du 21 au 26 mai 2025, les créations des ateliers d’arts plastiques du Centre Paris Anim’ Censier seront mises à l’honneur à la Mairie du 5e arrondissement de Paris !

Tout au long de l’année, nos participant·es – enfants, adolescent·es et adultes – ont laissé parler leur imagination, leur sensibilité et leur créativité à travers différentes techniques artistiques. Cette exposition est l’occasion de découvrir la richesse et la diversité de leurs œuvres.

Venez admirer le fruit de leur travail, échanger avec les artistes et (re)découvrir le plaisir de la création. Une belle manière de célébrer la fin d’année autour de l’art et du partage.

Du mercredi 21 mai 2025 au lundi 26 mai 2025 :

samedi

de 10h00 à 13h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 99 ans.

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

+33143374092 cacensier@actisce.org https://www.facebook.com/centrecensier/ https://www.facebook.com/centrecensier/

