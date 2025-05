ATELIER DES FEUILLANTINES / La tempête – Mairie du 5e arrondissement Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation Performance

Dans la cour de la Mairie du 5e arrondissement, cinq aquariums lumineux sont comme des fenêtres sur cinq instants clé de l’œuvre de Shakespeare La Tempête. Au lieu d’un texte théâtral, on entend cependant une pièce musicale performée par une viole de gambe. L’écriture de cette œuvre est calculée à partir d’un modèle mathématique issu des travaux réalisés à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris. Le modèle décrit la manière dont se forment des motifs singuliers lors d’un processus chaotique, comme celui d’une tempête. La pièce pour viole et sons électroniques rend audible ce processus en l’appliquant littéralement à l’œuvre de Shakespeare, depuis la tempête initiale jusqu’à des scènes clef entre Prospéro, Miranda, Ariel et Caliban.

L’installation sera doublement activée à 22h lors d’une performance musicale d’Olivia Gutherz qui dialoguera avec les sons de l’installation.

L’Atelier des Feuillantines est une école d’art et un conservatoire lauréat de prix « Impact Sociétal » de l’Agence Nationale de la Recherche pour ses enseignements et ses liens avec les conservatoires et collèges.

Artistes : Caroline Delabie, Fabrice Guédy, Olivia Gutherz, Floriane Rigolot, Armand Ledanois

En partenariat avec l’Université PSL – Partage des Savoirs, la Mairie du 5ᵉ et l’Atelier des Feuillantines.

Le samedi 07 juin 2025

de 21h30 à 01h00

gratuit Tout public.

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 Paris

