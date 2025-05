Xavier Lafitte : Loin du bruit du monde – Mairie du 6e arrondissement PARIS, 14 mai 2025, PARIS.

Son parcours artistique guide le spectateur des profondeurs marines jusqu’aux terres africaines et forêts tropicales, refuges des oiseaux migrateurs. Utilisant la plume, le pinceau et le crayon selon les techniques traditionnelles, il cherche humblement à connecter l’homme urbain et le monde sauvage.

Du mercredi 14 mai 2025 au samedi 31 mai 2025 :

samedi

de 10h00 à 12h00

jeudi

de 10h30 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, vendredi

de 10h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006 PARIS

L’escalier d’honneur de la Mairie du 6ᵉ se transforme en parcours artistique invitant à la contemplation. Face à l’agitation constante de nos sociétés modernes, l’artiste Xavier Lafitte offre une parenthèse poétique célébrant la beauté de la nature.