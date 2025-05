Semaine du numérique : Apprendre à bien vivre avec les écrans – Mairie du 6e arrondissement PARIS, 17 mai 2025, PARIS.

Une conférence sur les écrans et la santé

Animée par l’Association Tralalère, cette session s’adresse aux

parents et aux professionnels de santé désireux d’approfondir leurs

connaissances sur l’impact des écrans dans le développement des enfants et des adolescents. Elle abordera plusieurs thématiques essentielles : les phases clés du développement de l’enfant, la technoférence et ses effets sur les relations familiales. Les véritables impacts des écrans sur la vue, le sommeil et le développement cognitif y seront abordés en détail.

Les intervenants présents partageront des conseils pratiques et des outils simples à utiliser au quotidien pour accompagner les parents face à ces défis.

Le samedi 17 mai 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-17T13:00:00+02:00

2025-05-17T11:00:00+02:00_2025-05-17T13:00:00+02:00

fin : 2025-05-17T15:00:00+02:00

Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006 PARIS

https://mairie06.paris.fr/pages/la-semaine-du-numerique-deux-rendez-vous-pour-tous-les-ages-30784 https://www.facebook.com/mairie6paris https://www.facebook.com/mairie6paris https://www.x.com/mairie6paris

Le numérique s’invite à la Mairie du 6ᵉ arrondissement avec deux événements ouverts à tous. Ces rencontres permettront d’aborder tant les enjeux de santé liés aux écrans que de favoriser les échanges intergénérationnels autour du jeu vidéo.