Le Voyageur errant: récital chant piano par Marc Schweitzer ténor, et François Henry, pianiste | Eté Solidaire Mairie du 7e arrondissement Paris 7 juillet 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

L’association Sing and Play contribue une fois encore à la programmation festive et musicale de l’Eté Solidaire à travers le concert « Voyageur errant ». Le 7 juillet 2025 à 18:00, venez assister à un récital chant piano à la mairie du 7e arrondissement avec Marc Schweitzer et François Henry.

Au programme:

– Songs of Travel de Vaughan Williams n°1 & 2

– Impromptu n°2 de Fauré (piano seul)

– l’Horizon chimérique de Fauré

– Impromptu op. 90 n°2 en mib M de Schubert

– 2ème partie du Voyage d’hiver de Schubert

On vous conseille de réserver soit par téléphone au 06 08 82 24 47, soit par mail à l’adresse suivante: singandplay@hotmail.fr.

Rendez-vous le 7 juillet pour un parcours musical et poétique qui en fera frémir plus d’un !

Le lundi 07 juillet 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-07T21:00:00+02:00

2025-07-07T19:00:00+02:00_2025-07-07T21:00:00+02:00

fin : 2025-07-07T23:00:00+02:00

Mairie du 7e arrondissement 116, rue de Grenelle 75007 Salle des fêtesParis

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, l’association Sing and Play réunit le pianiste François Henry et le ténor Marc Schweitzer pour un concert autour du « Voyageur errant » dans la Salle des fêtes de la Mairie du 7e.