Conférence « Gustave Eiffel, toujours plus haut » | Soroptimist International Paris Fondateur Mairie du 7e arrondissement Paris 27 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Soroptimist International Paris Fondateur contribue à la programmation culturelle de l’Été « Gustave Eiffel, toujours plus haut », présentée par l’un des descendants du génie de l’architecture: Savin Yeatman-Eiffel. Cette conférence invite à redécouvrir l’incroyable course à la hauteur dont son ancêtre fut le principal protagoniste, et à travers elle, à revisiter l’ensemble de son œuvre sous un jour nouveau. Nombreux documents issus d’archives familiales illustrent le récit. Savin réalisateur et scénariste de profession rappelle l’aventure du monument qui fut le plus grand succès de l’exposition universelle de 1989 Paris.

Merci de bien vouloir réserver par

mail à l’adresse suivante : paris-fondateur@soroptimist.fr.

Rendez-vous le 27 juin de 16h à 18h à la Mairie du 7e arrondissement pour deux heures suspendues dans le temps !

Le vendredi 27 juin 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Mairie du 7e arrondissement 116, rue de Grenelle 75007 Paris

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, Soroptimist International Paris Fondateur vous propose la conférence « Gustave Eiffel, toujours plus haut » organisée par Savin Yeatman-Eiffel.