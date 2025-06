Bertrand Deckers : une rencontre à ne pas manquer Mairie du 8e arrondissement PARIS 30 juin 2025

La Mairie du 8e a le plaisir de recevoir Bertrand Deckers, figure incontournable du paysage médiatique dès qu’il s’agit de monarchie.

Auteur et chroniqueur , il viendra à al rencontre du public parisien pour une conférence exceptionnelle sur le lundi 30 juin 2025 à 19h00.

Connu pour ses interventions dans les médias et ses ouvrages captivants sur les grandes familles royales d’Europe, il explorera les coulisses de ses enquêtes, ses anecdotes les plus étonnantes, et son regard d’expert sur le destin des têtes couronnées.

Après la conférence, vous aurez l’occasion de rencontrer l’auteur lors d’une séance de dédicace conviviale.

L’évènement est gratuit et ouvert à tous.

Le lundi 30 juin 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-30T22:00:00+02:00

2025-06-30T20:00:00+02:00_2025-06-30T22:00:00+02:00

fin : 2025-07-01T00:00:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

