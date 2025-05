EVE RUGGIERI, LUAN GOES, CRISTINA VIDONI, DANIELE LUCA ZANGHI / Eve Ruggieri raconte la magie des voix baroques – Mairie du 8e arrondissement PARIS, 7 juin 2025, PARIS.

Eve Ruggieri célèbre la magie des voix baroques, jadis incarnées par les célèbres castrats, admirés pour leur virtuosité exceptionnelle. Pendant deux siècles, ces voix uniques furent convoitées et adorées. Aujourd’hui, grâce aux interprètes contemporains, ce patrimoine revit, évoquant un univers extrême et passionné, peuplé de mythes et de héros. La musique baroque nous plonge ainsi dans des émotions profondes et paradoxales, ravivant une nostalgie d’un paradis perdu. Eve Ruggieri rend hommage aux artistes modernes, comme Luan Góes, capables de susciter ces émotions intenses, essentielles à notre existence.

Eve Ruggieri est une figure emblématique de la musique classique en France, connue pour sa voix appréciée à la radio (France Inter, Radio Classique) et à la télévision (France 2). Avec son émission à succès « Musiques au cœur », elle a révélé de grands artistes internationaux et remporté un 7 d’or. Elle dirige aussi sa société Eve-R Productions, organisant des opéras et des événements musicaux prestigieux en France et à l’étranger. Directrice artistique de plusieurs festivals, elle est également auteure d’ouvrages sur l’Histoire et la musique, notamment le « Dictionnaire amoureux de Mozart ». Enfin, elle a animé avec passion « Eve Ruggieri Raconte » sur Radio Classique jusqu’en 2020.

Pour cette Nuit Blanche, j’ai choisi de mettre à l’honneur ces voix dites « blanches », jadis le privilège des castrats, ces artistes adulés, devenus pour les meilleurs d’entre eux de véritables idoles.

Pendant plus de deux siècles, sous leur règne, les amateurs de voix virtuoses et troublantes se les disputèrent à prix d’or. Certains de leurs mécènes n’hésitèrent pas à se ruiner pour s’attacher leurs talents. Et quel bonheur de les voir aujourd’hui renaître à travers les interprètes de notre temps !

Car la musique baroque, c’est avant tout ce pouvoir unique : celui de nous entraîner dans un monde extrême, paradoxal, peuplé de fées, de héros, de dieux et de déesses. Un univers où tout est démesure. On ne pleure pas, on se lamente. On n’aime pas, on adore. On n’admire pas, on vénère.

C’est le monde de la jeunesse, de l’audace, d’un temps avide d’expériences et de découvertes… Celui des alchimistes et des aventuriers. Et ce faisant, le baroque ravive en nous une nostalgie profonde, celle d’un paradis perdu.

Ô souffle, suspends ton vol…

Et nous, public ému, saluons celles et ceux, comme Luan Góes et ses musiciens, qui savent faire renaître en nous ces émotions intenses, ces élans d’âme qui sont le sel de nos vies.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

https://mairie08.paris.fr

