Neuvième en scène : Projection de l’opéra Turandot Mairie du 9e arrondissement PARIS jeudi 21 août 2025.

Jeudi 21 août à 18h30 : Projection du ballet Don Quichotte en partenariat avec l’Opéra de Paris

Ballet en un prologue et trois actes. Inspiré de la chorégraphie de Marius Petipa, Don Quichotte de Rudolf Noureev est une véritable fête de la danse aux accents espagnols. Les solistes et le Corps de Ballet sont emportés dans des ensembles et pas de deux au son d’une musique enlevée. Ecrit au XVIIe siècle, le roman de Cervantès raconte les aventures de Don Quichotte, un idéaliste qui vit dans les livres et qui décide un jour de cavaler à travers l’Espagne aux côtés du naïf Sancho Pança. Dans le ballet de Noureev, ils rencontrent Kitri et Basilio. Ces deux amants emploient toutes les ruses – du spectacle de guignol aux faux suicide – pour se retrouver malgré la résistance du père de Kitri.

Durée : 2h04 – Salle Rossini

Vivez au rythme de Neuvième en Scène tout l’été à la Mairie du Neuf.

Le jeudi 21 août 2025

de 18h30 à 20h35

gratuit Tout public.

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS

https://mairie09.paris.fr/pages/9e-en-scene-2025-31745