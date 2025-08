Neuvième en scène : Scène ouverte du Festival International d’expression artistique, libre et désordonnée Mairie du 9e arrondissement PARIS

Neuvième en scène : Scène ouverte du Festival International d’expression artistique, libre et désordonnée Mairie du 9e arrondissement PARIS mercredi 27 août 2025.

Vendredi 29 août à 18h30 : Scène ouverte du Festival International d’expression artistique, libre et désordonnée

Le théâtre Trévise présente : la scène ouverte du FIEALD (Festival International d’expression libre et désordonnée), bien plus qu’un comedy club !Une sélection d’artistes au hasard le jour même, un groupe de musique live, une troupe de comédiens survitaminée et plein de surprises !

Durée : 1h00 – Jardin de la mairie du 9e

Vivez au rythme de Neuvième en Scène tout l’été à la Mairie du 9.

Le mercredi 27 août 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-27T21:30:00+02:00

fin : 2025-08-27T22:30:00+02:00

Date(s) : 2025-08-27T18:30:00+02:00_2025-08-27T19:30:00+02:00

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS

https://mairie09.paris.fr/pages/9e-en-scene-2025-31745