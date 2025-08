Neuvième en scène : « Tèmpi Tèmtoa » en partenariat avec le théâtre du Châtelet Mairie du 9e arrondissement PARIS

Neuvième en scène : « Tèmpi Tèmtoa » en partenariat avec le théâtre du Châtelet Mairie du 9e arrondissement PARIS dimanche 7 septembre 2025.

Dimanche 7 septembre à 10h00, 11h15 et 16h00 : « Tèmpi Tèmtoa » en partenariat avec le théâtre du Châtelet

Tèmpi Tèmetoa » est un récit aux formes multiples qui s’adresse aux plus petits tout autant qu’à leurs parents. Associant le chant polyphonique, les percussions corporelles, la contrebasse et la voix parlée, « Tèmpi Tèmtoa » éveille l’oreille des enfants. Mais l’oeil n’est pas en reste: avec la danse, et les marionnettes-mains, chacune et chacun découvre ou redécouvre ce que sont les corps et les gestes expressifs.

Durée : 30 à 35 minutes – Spectacle à destination des 6 mois à 5 ans – Salle du Conseil

Vivez au rythme de Neuvième en Scène tout l’été à la Mairie du Neuf.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 10h10 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-07T13:10:00+02:00

fin : 2025-09-07T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-07T10:10:00+02:00_2025-09-07T17:00:00+02:00

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS

https://mairie09.paris.fr/pages/9e-en-scene-2025-31745