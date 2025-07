Mairie-Église de Vernantes Vernantes

Mairie-Église de Vernantes Vernantes samedi 20 septembre 2025.

Mairie-Église de Vernantes

Place de la mairie Vernantes Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Transformée en mairie, l’ancienne église renferme le tombeau des seigneurs de Jalesnes.

La partie la plus remarquable de ce monument est son clocher du 12e siècle. La physionomie de la façade a été profondément modifiée au cours du 19e siècle.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 16h. .

Place de la mairie Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 50 12 mairie@vernantes.fr

English :

Now the town hall, the former church contains the tomb of the Lords of Jalesnes.

German :

Die alte Kirche wurde in ein Rathaus umgewandelt und beherbergt die Grabstätte der Herren von Jalesnes.

Italiano :

Oggi sede del municipio, l’antica chiesa contiene la tomba dei signori di Jalesnes.

Espanol :

Actual ayuntamiento, la antigua iglesia alberga la tumba de los señores de Jalesnes.

