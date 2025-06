Conférence Tourismes LGBT & Nuit Mairie Paris Centre Paris 20 juin 2025

À travers cette conférence, nous explorons les bonnes pratiques des tourismes LGBT et nocturne en nous appuyant sur des exemples présentés par les intervenant·e·s.

Les cas de Bruxelles et de l’Espagne montrent à quel point ces publics dits « de niche » — les communautés LGBTQIA+ et les amateurs de vie nocturne — peuvent dynamiser l’image et l’économie touristique d’un territoire. Pourquoi la France reste-t-elle en retrait, malgré son potentiel évident ? Une question davantage politique que technique, à laquelle nous tentons d’apporter des éléments de réponse.

Car si le tourisme français reste majoritairement centré sur des offres classiques — patrimoine, gastronomie, campagne, sport — il peine encore à intégrer pleinement l’offre LGBT+, à quelques exceptions près comme Nice Côte d’Azur. Cette rencontre vise à faire émerger les opportunités, les freins et les pistes d’évolution pour un tourisme plus inclusif.

Nous tenterons d’en savoir plus sur les bonnes pratiques avec les intervenants :

Corinne Menegaux – Directrice Générale de Paris je t’aime – Office de tourisme de Paris, première destination mondiale.

Emilie Thiry, consultante, ex cabinet Tourisme Mairie de Paris

Aurélien Antonini, président Culture Nuit et BonjourBonsoir,

Frédéric Boutry, Visit Brussels

Rémi Calmon, syndicat SNEG & Co

Clark Massad, The International LGBTQ+ Travel Association

Manuel Picaud Fondation FIER

Présentation par Michel Mau & Christophe Vix-Gras

Le vendredi 20 juin 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Mairie Paris Centre 2, rue Eugène Spuller 75003 Salle des Mariages 2ème étageParis

https://www.parislgbt.com/listing/conference-tourisme-lgbt/ christophe@parislgbt.com https://www.facebook.com/ParisLGBT.fr https://www.facebook.com/ParisLGBT.fr

