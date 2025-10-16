MAIRO – LE GUEULARD PLUS Nilvange

MAIRO – LE GUEULARD PLUS Nilvange jeudi 16 octobre 2025.

Si vous aimez : H JeuneCrack, Wallace CleaverPréparez-vous à accueillir l’une des voix les plus captivantes du rap francophone actuel. Mairo, le maire de Genève, débarque au Gueulard Plus avec son rap audacieux et sans compromis. MAIRO M.A.I.R aka Mairo, d’origine érythréenne, incarne la montée en puissance d’un rap suisse audacieux et créatif. Dès ses 13 ans, il sème les premières graines d’un univers qui va éclore librement des années plus tard en tant qu’incontournable : 95 monde libre (2020) annonce la couleur, Rougemort (2021) trace sa voie, Qui a volé le soleil? et omar chappier (2023) confirment sa stature avec plus de 10 millions de streams cumulés et une tournée à guichets fermés, comprenant des salles telles que La Maroquinerie ou La Machine du Moulin Rouge.À chaque étape, le maire de Genève, l’aventurier sans son aventurière, s’impose comme une force irrésistible de la scène rap francophone.Le Gueulard Plus est accessible aux personnes en situation de handicap moteur mais aussi aux personnes malvoyantes et malentendantes. Le Gueulard Plus ouvre ses portes 30 min avant le début du concert.

LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57