Mais à quoi ça sert de faire des fouilles paléontologiques ? Malmousque Marseille 7e Arrondissement

Mais à quoi ça sert de faire des fouilles paléontologiques ?

Mercredi 26 novembre 2025 de 19h à 20h. Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Conférence des Mercredis d’Endoume Mais à quoi ça sert de faire des fouilles paléontologiques ?

Conférence de Baptiste Suchéras-Marx





En présentiel à la Station Marine d’Endoume ou en direct sur le site internet à partir de 19h Baptiste Suchéras-Marx, enseignant chercheur à Aix-Marseille Université nous propose une conférence intitulée Mais à quoi ça sert de faire des fouilles paléontologiques ? .

Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43 carole.borchiellini@imbe.fr

English :

Mercredis d’Endoume lecture But what’s the point of paleontological digs?

German :

Konferenz der Mercredis d’Endoume Mais ça sert à faire des fouilles paléontologiques? (Aber wozu dienen paläontologische Ausgrabungen?)

Italiano :

Conferenza del mercoledì di Endoume Ma a cosa serve fare scavi paleontologici?

Espanol :

Conferencia de los miércoles de Endoume ¿Pero para qué sirven las excavaciones paleontológicas?

