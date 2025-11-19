Mais au fait, c’est quoi le polar ? Médiathèque Lisa Bresner Nantes

mercredi 19 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 17:30 –

Gratuit : oui Adulte

Ciné-conférence animée par Alexis ThébaudeauVenez découvrir les racines de ce genre cinématographique qui se décline dans le monde entier, avec ses codes, ses grands chefs-d’œuvre, ses stars, au fil d’une conférence accessible et illustrée. Alexis Thébaudeau est enseignant, journaliste et co-auteur des deux tomes des Histoires Incroyables du Cinéma, parus aux éditions Petit à Petit.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/