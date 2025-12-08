Mais comment fait la Chine pour dépasser tout le monde dans les secteurs qu’elle a définis comme prioritaires ? HEC Alumni Paris Lundi 8 décembre, 19h15 sur inscription

Chers membres du Club Développement International (CDI),

du Club Generation Share et du Club Géostratégies,

Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence hybride suivante, sur le thème ci-dessous :

Le lundi 8 décembre 2025, à 19h15

dans le Grand Salon de la Maison des HEC,

9, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris

Notre orateur est un fidèle compagnon de route du CDI :

Emmanuel VERON

Emmanuel Véron est docteur en géographie et spécialiste de la Chine contemporaine et de relations internationales, il a enseigné à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, puis à l’INALCO et à l’Ecole navale. Il conseille des entreprises et des institutions sur les enjeux contemporains liés à la puissance chinoise.

Il est aujourd’hui Délégué Général du fonds de dotation Brousse dell aquila. Il enseigne à l’Ecole de guerre, à l’Institut Catholique de Paris et dans divers établissements du Supérieur.

Suite à ses brillantes interventions sur les thèmes tels que « Taïwan », le 21/11/2022, « Quelle sorte de crise la Chine traverse-t-elle ? » le 24/01/2023, « Mais où est donc passée la croissance chinoise ? » le 05/07/2023, « Quelles sont les conséquences industrielles de la brouille américano – chinoise ? » le 19/12/2023, « La Chine et le Sud Global » le 27/06/2024, « Comment la Chine essaie-t-elle de relancer sa croissance ? » le 11/10/2024, et « China versus USA » le 04/03/2025, Emmanuel Véron va donc cette fois-ci nous régaler sur le thème suivant :

Mais comment fait la Chine pour dépasser tout le monde dans les secteurs qu’elle a définis comme prioritaires ?

Qu’il s’agisse de véhicules et batteries électriques, de panneaux solaires, de semi-conducteurs, d’ordinateurs quantiques ou d’intelligence artificielle, pour ne citer que les principaux, la Chine ne cesse de multiplier le nombre de secteurs industriels dans lesquels elle est en passe de rattraper et bientôt de dépasser les occidentaux. Et cette liste de secteurs industriels dans lesquels la Chine progresse à pas de géant pourrait bien continuer à s’allonger à l’avenir.

Mais comment la Chine fait-elle ? Comment est-il possible que les progrès chinois soient accomplis à une vitesse aussi impressionnante ? Est-ce une concurrence acceptable à l’aune des règles de l’OMC, notamment en termes de dumping et de subventions ? Et à quels coûts ces progrès fulgurants sont-ils accomplis ?

Face à cela, comment les pays occidentaux, qu’il s’agisse des Etats-Unis ou de l’Union Européenne, peuvent-ils réagir, si ce n’est en augmentant leurs droits de douane, au risque de voir les autorités chinoises prendre immédiatement des mesures de rétorsion visant des produits occidentaux exportés vers la Chine, et en renforçant les contrôles en matière de respect des règles de sécurité ?

Ce débat fait en ce moment rage un peu partout en Occident. Et par exemple en France en ce moment, les producteurs de cognac en font les frais et s’en plaignent amèrement. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé à Emmanuel Véron de nous apporter, sur ce sujet d’une actualité brûlante, ses précieuses lumières, lui qui analyse les performances chinoises depuis longtemps.

Cette soirée du 8 Décembre se déroulera selon le format habituel : après une courte introduction pour rappeler brièvement qui est Emmanuel Véron, nous lui laisserons la parole pour qu’il nous livre sa vision des choses. Viendra ensuite le moment des questions – réponses, puis celui d’un cocktail plus informel et convivial.

Cette conférence hybride sera donc également accessible en distanciel par Zoom, et ceux qui y assisteront par Zoom recevront le lien qui va bien peu avant le 8 Décembre à 19h15.

La P.A.F. pour cette soirée s’établit selon le barème suivant :

Etudiants et Zoom : 5€

Cotisants en présentiel : 20€

Non-cotisants et extérieurs en présentiel : 30€

En espérant que vous serez nombreux à y assister !

Pierre-Yves Carpentier, H81, Président du CDI, et Bernard Tézé, H85, Membre du Bureau du CDI

Elisabeth Laverge, HEC-JF 75 et Anthony Shea, H68, pour le Club Generation Share

Fadi Lahoud, E11, Président du Club Géostratégies

P.S. : pour les passionnés des relations franco-chinoises, n’oubliez pas que le lendemain soir, 9 décembre, se tiendra à l’Hôtel Melia rue Cambon un Afterwork franco-chinois qui pourrait bien vous intéresser !

Invitation Exclusive : Afterwork HEC Alumni Franco-Chinois XiaoYouHui du Mardi 9 décembre 2025 | HEC Alumni

