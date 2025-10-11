« Mais où donc était ornicar ? » performance poétique de Mickaël Berdugo Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

« Mais où donc était ornicar ? » performance poétique de Mickaël Berdugo Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 11 octobre 2025.

« Mickael Berdugo est un poète performeur

utilisant principalement l’improvisation. Il a été publié

aux éditions Ni fait Ni à faire et dans de nombreuses revues dont Doc(k)s. Il

est aussi plasticien. »

La bibliothèque exposera des réalisations plastiques de l’auteur.

Bibliographie :

« Lune sous perf » Ni Fait ni à faire

« Les mots saoûls » Ni Fait ni à faire

« Le

squelette joueur » Atelier de l’agneau

« Naissance des nuages » Editions L

Mickaël Berdugo présentera des mots, des vidéos, des gestes et des danses. Les dessins tremperont leurs lignes sur les murs. Il parlera de sa vie, de ses envies et de ses obsessions. La soirée sera absurde puis poétique, poétique puis absurde.

Le samedi 11 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

01 44 78 55 20

Tout public.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR