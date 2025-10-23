Mais où est passé le 8ème port de Gujan-Mestas ? Gujan-Mestras

Gujan-Mestras

2025-10-23

Il se dit qu’il y aurait, bien caché des regards, un huitième port sur la commune de Gujan-Mestras. Il y aurait aussi tout un pan de l’histoire complément oublié et méconnu.

Cette visite, qui se veut insolite, nous amènera à la recherche de ce mystérieux port, mais aussi d’un orphelinat, d’un haras et d’un château au nom très pompeux.

Nous finirons sur un secret encore plus caché, tellement caché que des centaines de personnes passent dessus sans savoir ce qu’il y a dessous.

Tant de mystère à découvrir… .

