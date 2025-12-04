Mais pourquoi ils font ça comme ça eux?

Lafat Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20

Spectacle de Noël de la Compagnie du Théâtre Baroque, Mais pourquoi ils font ça comme ça eux?

Salle polyvalente

Entrée 5€, gratuit pour les enfants de de 5 ans

Réservations 05 55 63 78 13 ou 06 79 53 78 81 .

Lafat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 78 13

English : Mais pourquoi ils font ça comme ça eux?

L’événement Mais pourquoi ils font ça comme ça eux? Lafat a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Pays Dunois