Mais que vont dire les voisins ? Au café théâtre Le Off Lannemezan
Mais que vont dire les voisins ? Au café théâtre Le Off Lannemezan vendredi 12 décembre 2025.
Mais que vont dire les voisins ?
Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Fanfan rêve de trouver sa place. Mais grandir à la campagne, entre un père partagé entre chasse et poésie et des parents obsédés par la question Mais que vont dire les voisins ? , n’aide pas vraiment…
Alors, elle explore, teste, se trompe, recommence, avec fougue et naïveté. De cette quête jaillissent une galerie de personnages hauts en couleur agaçants, fantasques, parfois touchants.
À travers ce one-woman-show drôle et piquant, Fanfan interroge avec énergie le poids du regard des autres et nous entraîne dans un univers à la fois tendre, décapant et universel.
Plein tarif 15€ / Tarif réduit 13€. Ouverture des portes à 19h.
Réservation fortement conseillée sur le site internet www.le-off.com bien par téléphone au 06 62 20 18 66 .
Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66
English :
Fanfan dreams of finding her place. But growing up in the countryside, with a father divided between hunting and poetry, and parents obsessed with the question « What will the neighbors say?
So she explores, tests, makes mistakes, tries again, with enthusiasm and naivety. From this quest springs a gallery of colorful characters: annoying, whimsical, sometimes touching.
In this funny, piquant one-woman show, Fanfan energetically questions the weight of other people’s opinions and draws us into a universe that is at once tender, caustic and universal.
German :
Fanfan träumt davon, seinen Platz zu finden. Doch das Aufwachsen auf dem Land, zwischen einem Vater, der zwischen Jagd und Poesie hin und her gerissen ist, und Eltern, die von der Frage « Was werden die Nachbarn sagen? » besessen sind, ist nicht gerade hilfreich
Also erkundet sie, testet, irrt sich und beginnt neu, mit Feuereifer und Naivität. Aus dieser Suche entsteht eine Galerie von farbenfrohen Charakteren: ärgerlich, launisch, manchmal rührend.
In dieser witzigen und pikanten One-Woman-Show stellt Fanfan mit Energie die Last des Blicks der anderen in Frage und entführt uns in ein Universum, das zugleich zärtlich, schrill und universell ist.
Italiano :
Fanfan sogna di trovare il suo posto. Ma crescendo in campagna, con un padre diviso tra caccia e poesia e genitori ossessionati dalla domanda « Cosa diranno i vicini?
Così ha esplorato, sperimentato, sbagliato e riprovato, con entusiasmo e ingenuità. Da questa ricerca nasce una galleria di personaggi colorati: fastidiosi, stravaganti, a volte commoventi.
In questo divertente e piccante one-woman show, Fanfan mette energicamente in discussione il peso delle opinioni altrui e ci trascina in un mondo che è allo stesso tempo tenero, caustico e universale.
Espanol :
Fanfan sueña con encontrar su lugar. Pero crecer en el campo, con un padre dividido entre la caza y la poesía y unos padres obsesionados con la pregunta « ¿Qué dirán los vecinos?
Así que explora, prueba, se equivoca y vuelve a intentarlo, con entusiasmo e ingenuidad. De esta búsqueda surge una galería de personajes pintorescos: molestos, caprichosos, a veces conmovedores.
En este divertido y picante espectáculo en solitario, Fanfan cuestiona con energía el peso de las opiniones ajenas y nos adentra en un mundo a la vez tierno, cáustico y universal.
