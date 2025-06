Mais quel pays !’ Gustave Fayet dessine la Provence de Mirèio – Museon Arlaten musée de Provence Arles 21 juin 2025 09:30

Bouches-du-Rhône

Mais quel pays !’ Gustave Fayet dessine la Provence de Mirèio Du 21/06 au 21/09/2025 de 9h30 à 18h.

Versinnage le jeudi 3 juillet à 17h. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-06-21

Dans le cadre de la « Saison Fayet », le Museon Arlaten propose une exposition dédiée au travail que l’artiste et mécène Gustave Fayet a consacré dans les années 20 à Mirèio, chef d’oeuvre de Frédéric Mistral, Prix Nobel de littérature et fondateur du musée

Retrouvez 72 planches dessinées sont mises en résonance avec 160 objets du musée dans une scénographie de Christian Lacroix.



En partenariat avec l’association du Musée d’Art Gustave Fayet à Fontfroide (MAGFF). .

Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 99 info.museon@departement13.fr

English :

As part of the « Fayet Season », the Museon Arlaten presents an exhibition dedicated to the work that artist and patron Gustave Fayet devoted in the 1920s to Mirèio, the masterpiece by Frédéric Mistral, Nobel Prize winner for literature and founder of the museum.

German :

Im Rahmen der « Saison Fayet » zeigt das Museon Arlaten eine Ausstellung, die der Arbeit gewidmet ist, die der Künstler und Mäzen Gustave Fayet in den 1920er Jahren dem Meisterwerk Mirèio von Frédéric Mistral, dem Nobelpreisträger für Literatur und Gründer des Museums, widmete.

Italiano :

Nell’ambito della « Stagione Fayet », il Museon Arlaten allestisce una mostra dedicata al lavoro che l’artista e mecenate Gustave Fayet dedicò negli anni Venti a Mirèio, il capolavoro di Frédéric Mistral, premio Nobel per la letteratura e fondatore del museo.

Espanol :

En el marco de la « Temporada Fayet », el Museon Arlaten presenta una exposición dedicada al trabajo que el artista y mecenas Gustave Fayet dedicó en los años veinte a Mirèio, la obra maestra de Frédéric Mistral, Premio Nobel de Literatura y fundador del museo.

