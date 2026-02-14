Mais qui est derrière cette fenêtre ? – Atelier 6/12 ans, Palais Ducal, Nevers

Mais qui est derrière cette fenêtre ? – Atelier 6/12 ans Mercredi 18 février, 14h30 Palais Ducal Nièvre

Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice – Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV : Palais ducal – Salle Chalandre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Mais que se passe-il derrière les nombreuses fenêtres du palais ? Et que peut-on observer depuis les fenêtres ? Imagine quelle drôle de scène ton personnage a bien pu voir… Crée une petite marionnette de papier et fais vivre ton récit grâce au théâtre d’ombres !

Palais Ducal 1 rue Sabatier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre de Micro-Folie au Palais ducal

ville de Nevers