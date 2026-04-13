Mais qui qu’a tué qui ? Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 18:30 – 19:30

Gratuit : non 10,00€ TARIF UNIQUE

Une victime, trois suspect·e·s, et un public de détectives…Écoutez les accusé·e·s improviser leurs alibis, relevez les incohérences durant les témoignages, ouvrez l’œil pendant les reconstitutions et démêlez le vrai du faux au cours d’une enquête policière entièrement improvisée !À la fin de cette énigme, saurez-vous démasquer le ou la véritable coupable ?Création originale proposée par La LoutreDurée : env. 70 min

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32069-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA



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