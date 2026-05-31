Mais qui se cache à la source de l’Orbiquet ?, Parking aire de camping-car, La Folletière-Abenon

Mais qui se cache à la source de l’Orbiquet ? Mercredi 8 juillet, 10h00 Parking aire de camping-car Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

La source de l’Orbiquet regorge d’une richesse faunistique. Venez découvrir toutes les petites bêtes terrestres et aquatiques de ce lieu. Comment y vivent-elles ? Quelles sont leurs astuces ? Venez les attraper, les observer, les identifier, pour ensuite les relâcher. Une découverte tout en respectant l’environnement et tout en s’amusant !

Grand public

Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com

(1-2km/2h) – Niveau 1

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La petite faune aquatique de la source de l’Orbiquet n’aura plus de secret pour vous !