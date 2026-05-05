Mais qui se cache dans ce marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines ?, Le Paisty Vert, Ver-sur-Mer

Mais qui se cache dans ce marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines ? Mercredi 22 juillet, 10h00 Le Paisty Vert Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00

Venez en famille pour découvrir la richesse du marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines. Lors de cette balade venez découvrir la vie du marais ; oiseaux, grenouilles, petites bêtes ?…

Grand public.

Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com

(1-2km/2h) – Niveau 1

Le Paisty Vert Le Paisty Vert Parking au bout de la voie, extrémité Ouest de la commune VER-SUR-MER Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]

Venez en famille pour découvrir la richesse du marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines. Lors de cette balade venez découvrir la vie du marais ; oiseaux, grenouilles, petites bêtes ?… Grand public. Rése…