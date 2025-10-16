Maison à énergie positive à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs Saint Etienne de Saint Geoirs Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Maison à énergie positive à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs Saint Etienne de Saint Geoirs Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs jeudi 16 octobre 2025.

Maison à énergie positive à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 16 – 19 octobre Saint Etienne de Saint Geoirs Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T08:00:00 – 2025-10-16T19:00:00

Fin : 2025-10-19T08:00:00 – 2025-10-19T19:00:00

Journées Habiter Bois 2025 !

Cette année encore, Evidence Bois sera présent pour ce rendez-vous national des maisons bois à visiter.

Envie de voir des maisons qui ne coûtent pas plus de 550 € par an de chauffage ?

Une maison à ossature bois sera à visiter du 10 au 19 Octobre 2023.

Une finie et habitée depuis 6 ans sur la commune de St Etienne de St Geoirs 38 (maison à énergie positive)

Inscriptions obligatoires : Visite sur rendez-vous au 06 40 37 93 85

Saint Etienne de Saint Geoirs 38590 Saint Etienne de Saint Geoirs Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38590 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0640379385 »}, {« type »: « email », « value »: « l.gros@evidence-bois.fr »}]

Journées Habiter Bois 2025 !

©Evidence Bois