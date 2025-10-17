Maison à ossature bois à Saint-Denis-lès-Bourg SAINT DENIS LES BOURG Saint-Denis-lès-Bourg

Visite groupée // Maison à ossature bois à Saint-Denis-lès-Bourg

01000 Saint-Denis-lès-Bourg (adresse précise communiquée après inscription)

Description de l’évènement :

L’Atelier Laurent Chassagne DPLG, en partenariat avec Fibois 01, vous propose une visite d’habitation en présence des habitants.

Venez découvrir une maison à ossature bois construite en 2012, pensée pour conjuguer performance énergétique, confort et durabilité. Les caractéristique à découvrir sont les suivantes :

– Surface de 168 m²

– Ossature bois

– Isolation en ouate de cellulose

– Toiture végétalisée

– Triple et double vitrage

– VMC double flux

– Chauffe-eau solaire (ECS)

– Cuve de récupération des eaux pluviales

– Poêle à bois + radiateurs électriques d’appoint

– Volets coulissants et stores

– Bardage bois et panneaux Trespa

– Test d’infiltrométrie final : Q4 = 0,49 m³/h.m² (niveau RT 2012)

Un focus particulier sera fait sur l’évolution naturelle du bardage en douglas non traité.

SAINT DENIS LES BOURG 01000 SAINT DENIS LES BOURG Saint-Denis-lès-Bourg 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

©Atelier Laurent Chassagne