Maison à ossature bois à Saint-Denis-lès-Bourg SAINT DENIS LES BOURG Saint-Denis-lès-Bourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-17T16:00:00 – 2025-10-17T18:00:00
Fin : 2025-10-17T16:00:00 – 2025-10-17T18:00:00
Visite groupée // Maison à ossature bois à Saint-Denis-lès-Bourg
Vendredi 17 Octobre 2025
De 16H00 à 18H30
01000 Saint-Denis-lès-Bourg (adresse précise communiquée après inscription)
Description de l’évènement :
L’Atelier Laurent Chassagne DPLG, en partenariat avec Fibois 01, vous propose une visite d’habitation en présence des habitants.
Venez découvrir une maison à ossature bois construite en 2012, pensée pour conjuguer performance énergétique, confort et durabilité. Les caractéristique à découvrir sont les suivantes :
– Surface de 168 m²
– Ossature bois
– Isolation en ouate de cellulose
– Toiture végétalisée
– Triple et double vitrage
– VMC double flux
– Chauffe-eau solaire (ECS)
– Cuve de récupération des eaux pluviales
– Poêle à bois + radiateurs électriques d’appoint
– Volets coulissants et stores
– Bardage bois et panneaux Trespa
– Test d’infiltrométrie final : Q4 = 0,49 m³/h.m² (niveau RT 2012)
Un focus particulier sera fait sur l’évolution naturelle du bardage en douglas non traité.
SAINT DENIS LES BOURG 01000 SAINT DENIS LES BOURG Saint-Denis-lès-Bourg 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
©Atelier Laurent Chassagne