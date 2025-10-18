Maison-Atelier pour une potière : Visite d’une extension en bois local à Fay-sur-Lignon Centre bourg Fay-sur-Lignon

L’agence AdhocArchi – Pauline Fargettas EI, vous propose une visite d’une maison en bois construite sur les vestiges d’une ruine, ainsi que de l’atelier d’une potière situé en contrebas. Ce projet bioclimatique, compact et respectueux du site, valorise le bois local et les matériaux naturels dans un cadre montagnard à 1200 m d’altitude.

Venez découvrir une surélévation en bois sur socle maçonné (ancienne ruine), intégrée dans le paysage, avec une toiture végétalisée en terrasse, des ouvertures orientées Sud et Est, et une démarche environnementale forte.

À découvrir sur place :

– Extension-surélévation en bois local

– Ossature bois (murs, planchers, cloisons, parements)

– Isolation en laine de bois (160 mm)

– Toiture terrasse végétalisée

– Menuiseries mixtes bois-aluminium en triple vitrage avec BSO

– Finitions intérieures en bois massif (sapin)

– Atelier indépendant

– Chauffage au poêle à bois

– Réutilisation d’une ruine comme socle de construction

Centre bourg 43430 Fay-sur-Lignon Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

©Sylvain Madelon