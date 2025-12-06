Maison avec son décor magique Saint-Hilaire-Bonneval

Maison avec son décor magique

Les maisons illuminées de Saint-Hilaire-Bonneval ouvriront leurs portes à partir du samedi 6 décembre de 18h à 20h et tous les week-ends ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires.

Julien ouvre les portes de son jardin pour faire visiter ses décorations au grand public. Le tout gratuitement. Avec des décorations, lumières, structures gonflables, villages miniatures… .

