Maison Bache Gabrielsen Ouverture exceptionnelle

5 rue Louis Dominique Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20

La Maison Bache-Gabrielsen vous accueille en cette fin d’année ! À l’approche des fêtes notre Maison située à Cognac sera exceptionnellement ouverte les samedis en décembre. Nous vous proposerons des visites sur réservation tout au long de la journée..

.

5 rue Louis Dominique Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 45 contact@bache-gabrielsen.com

English :

Maison Bache-Gabrielsen welcomes you at the end of the year! As the festive season approaches, our Cognac-based Maison Bache-Gabrielsen will be exceptionally open on Saturdays in December. Visits will be available throughout the day, upon reservation.

L’événement Maison Bache Gabrielsen Ouverture exceptionnelle Cognac a été mis à jour le 2025-12-09 par Destination Cognac