Maison Bache Gabrielsen Ouverture exceptionnelle Cognac

5 rue Louis Dominique Cognac Charente
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-13 2025-12-20
La Maison Bache-Gabrielsen vous accueille en cette fin d’année ! À l’approche des fêtes notre Maison située à Cognac sera exceptionnellement ouverte les samedis en décembre. Nous vous proposerons des visites sur réservation tout au long de la journée..
5 rue Louis Dominique Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 45 contact@bache-gabrielsen.com
English :
Maison Bache-Gabrielsen welcomes you at the end of the year! As the festive season approaches, our Cognac-based Maison Bache-Gabrielsen will be exceptionally open on Saturdays in December. Visits will be available throughout the day, upon reservation.
