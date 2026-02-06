Maison Boinaud | Dans la peau d’un Maître Distillateur MAISON BOINAUD Angeac-Champagne
Maison Boinaud | Dans la peau d’un Maître Distillateur MAISON BOINAUD Angeac-Champagne jeudi 1 octobre 2026.
Maison Boinaud | Dans la peau d’un Maître Distillateur
MAISON BOINAUD 140 rue de la bonne chauffe Angeac-Champagne Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-01
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-10-01
Découvrez l’univers mystérieux de la distillation en devenant notre Maître Distillateur d’un jour !
.
MAISON BOINAUD 140 rue de la bonne chauffe Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 82 81 68 visites@boinaud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Maison Boinaud | In the shoes of a Master Distiller
Discover the mysterious world of distillation by becoming our Master Distiller for a day !
L’événement Maison Boinaud | Dans la peau d’un Maître Distillateur Angeac-Champagne a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac