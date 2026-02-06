Maison Boinaud | Dans la peau d’un Maître Distillateur MAISON BOINAUD Angeac-Champagne

Maison Boinaud | Dans la peau d’un Maître Distillateur

MAISON BOINAUD 140 rue de la bonne chauffe Angeac-Champagne Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-01

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-10-01

Découvrez l’univers mystérieux de la distillation en devenant notre Maître Distillateur d’un jour !

MAISON BOINAUD 140 rue de la bonne chauffe Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 82 81 68 visites@boinaud.com

English : Maison Boinaud | In the shoes of a Master Distiller

Discover the mysterious world of distillation by becoming our Master Distiller for a day !

