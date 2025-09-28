Maison citoyenne portes ouvertes Muttersholtz

Maison citoyenne portes ouvertes Muttersholtz dimanche 28 septembre 2025.

2 rue de Baldenheim Muttersholtz Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-28 13:30:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Essayez-vous à la couture, passez par la buvette, jouez en famille…

Essayez-vous à la couture, passez par la buvette, jouez en famille…Puis laissez-vous embarquer dans une animation nature pleine de surprises. Curieux, bricoleurs, explorateurs il y en aura pour tous les goûts !

2 rue de Baldenheim Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

English :

Try your hand at sewing, stop by the refreshment bar, play with the family…

German :

Versuchen Sie sich im Nähen, schauen Sie am Getränkestand vorbei, spielen Sie mit der Familie…

Italiano :

Cimentatevi nel cucito, visitate il punto di ristoro, giocate con la famiglia…

Espanol :

Pruebe a coser, visite el puesto de refrescos, juegue en familia…

