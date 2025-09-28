Maison citoyenne portes ouvertes Muttersholtz
Maison citoyenne portes ouvertes Muttersholtz dimanche 28 septembre 2025.
Maison citoyenne portes ouvertes
2 rue de Baldenheim Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : EUR
Début : Dimanche 2025-09-28 13:30:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Essayez-vous à la couture, passez par la buvette, jouez en famille…
Essayez-vous à la couture, passez par la buvette, jouez en famille…Puis laissez-vous embarquer dans une animation nature pleine de surprises. Curieux, bricoleurs, explorateurs il y en aura pour tous les goûts !
2 rue de Baldenheim Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org
English :
Try your hand at sewing, stop by the refreshment bar, play with the family…
German :
Versuchen Sie sich im Nähen, schauen Sie am Getränkestand vorbei, spielen Sie mit der Familie…
Italiano :
Cimentatevi nel cucito, visitate il punto di ristoro, giocate con la famiglia…
Espanol :
Pruebe a coser, visite el puesto de refrescos, juegue en familia…
